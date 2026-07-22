Un temporale violento ha scaricato grandine di oltre un etto, con chicchi grandi come uova, e venti che hanno raggiunto i 110 kmh. In un quarto d'ora sono caduti fino a 35 millimetri di pioggia. Il climatologo di Unicam ha spiegato che questi fenomeni, come downburst e grandine di questa dimensione, non sono più rari, anche in zone come le Marche.

Chicchi di grandine grossi come uova, venti a 100-110 km orari, picchi di precipitazioni da 35 mm in un quarto d'ora. Siamo nelle Marche o ai Tropici? Lo abbiamo chiesto al professor Massimiliano Fazzini, climatologo e geologo di Unicam, responsabile del Team sul Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale. Il professor Massimiliano Fazzini, climatologo dell'Università di Camerino «I fenomeni grandigeni stanno diventando un segnale decisivo nel comprendere quanto il clima si stia estremizzando. Durante quest'estate, fino ad ora, il segnale relativo alle grandinate è triplicato rispetto a quello che era caratteristico di 5 anni fa, non molti anni fa. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il climatologo di Unicam Fazzini: «Downburst e grandine da un etto purtroppo non sono più eccezionali»

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