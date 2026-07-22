Fano Jazz è entrata pienamente nel vivo e questa sera sarà il celebre mandolinista brasiliano Hamilton de Holanda, già collaboratore di Stefano Bollani, il principale protagonista della quinta giornata del festival diretto da Adriano Pedini. Al suo fianco, sul palco della Rocca Malatestiana (ore 21.30), ci saranno il pianista Salomão Soares e il batterista Thiago "Big" Rabello. Ma la giornata, come al solito sarà intensa. Il programma prevede infatti alla Pinacoteca San Domenico (ore 17.30) la presentazione del libro Black Beauty di Nicola Gaeta, a cura del giornalista Roberto Valentino, e a seguire (ore 18.30), la solo performance del clarinettista Achille Succi, terzo appuntamento di "Exodus – Gli Echi Della Migrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Brasile d’autore a Fano Jazz Hamilton de Holanda alla Rocca

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