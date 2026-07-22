Nel Borgo Verde, dentro una residenza assistenziale, sono stati ricostruiti dettagli di un piccolo paese: una fermata dell’autobus, un’osteria, una piazza, un’edicola con Madonna e Bambino, il cinema Edelweiss, negozi di una volta e targhe delle vie. Questi elementi sono stati inseriti per aiutare gli ospiti a rivivere ricordi e sensazioni legati a un passato semplice e quotidiano. La struttura ha creato un ambiente che richiama un villaggio tradizionale, ricco di dettagli riconoscibili e familiari.

C’è una fermata dell’autobus, un’osteria, una piazza, una piccola edicola con la Madonna e il Bambino, il cinema Edelweiss, i negozi di una volta e perfino le targhe delle vie. Non è un borgo della Brianza, ma il nuovo nucleo Alzheimer della Fondazione Scola di Brugora (Besana), dove il paese entra nella cura per aiutare le persone a ritrovare ricordi, orientamento e serenità. La Fondazione Scola ha inaugurato il Borgo Verde, il nuovo reparto della casa di cura di via Cavour 27, frutto di un investimento di 650mila euro che ha completamente riqualificato il nucleo protetto destinato a 19 ospiti. Un progetto iniziato nel giugno 2024, approvato nell’aprile 2025 e finanziato grazie a un lascito testamentario e a un’operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Borgo Verde ’restituisce’ i ricordi. Un piccolo paese dentro la Rsa

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