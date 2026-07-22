A Lacchiarella, vicino a Milano, duecento persone si sono radunate davanti al municipio per opporsi alla costruzione del più grande data center italiano. La struttura, ancora in fase di progettazione, ha suscitato proteste tra i residenti. I manifestanti chiedono chiarimenti e si oppongono alle possibili conseguenze ambientali e urbanistiche. La questione riguarda anche l’impatto energetico e le ricadute sulla comunità locale. La decisione sulla realizzazione non è ancora stata presa dalle autorità competenti.

A Lacchiarella, poco meno di diecimila abitanti a sud di Milano, qualche giorno fa duecento persone si sono ritrovate davanti al municipio per contestare la costruzione del più grande data center d’Italia. È un investimento da tre miliardi di euro sostenuto dal fondo Pimco, controllato dal gruppo Allianz. I timori dei cittadini riguardano il consumo di energia, la vicinanza della falda acquifera, le emissioni dei generatori di emergenza, l’impatto sul territorio e perfino l’applicazione della normativa Seveso sulle sostanze pericolose. Quello Lacchiarella non è un episodio isolato. A pochi chilometri di distanza, a Opera, il progetto di un nuovo data center ha diviso il consiglio comunale, con proteste dei cittadini e la richiesta di approfondire gli effetti dell’intervento prima che le decisioni diventino irreversibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I data center sono diventati il volto dell’intelligenza artificiale che nessuno sa come fermare

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