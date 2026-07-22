Il 22 luglio 2026, a Firenze, si è osservato un aumento di richiami all’interno della coalizione di governo, con particolare attenzione alle posizioni di Forza Italia. Quando alcuni membri si spostano troppo a destra, il partito invita a mantenere l’equilibrio politico. Questa dinamica si ripete frequentemente, segnalando un tentativo di controllare le divergenze tra i vari componenti della coalizione.

Firenze, 22 luglio 2026 – Di solito quando qualcuno si sposta troppo a destra, nella coalizione che governa Palazzo Chigi, arrivano i richiami di Forza Italia. Il disappunto, le prese di distanza, qualche nota, post, dichiarazioni, tutto improntato alla sobrietà. Anche sul caso Roggero, che divide il destra centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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I ciclici richiami di Forza Italia

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