I 7 migliori hotel nel Mediterraneo per chi cerca privacy assoluta e vero relax
Sono stati identificati sette hotel nel Mediterraneo che offrono privacy totale e un soggiorno rilassante. Questi hotel si distinguono per le strutture esclusive e i servizi pensati per garantire riservatezza e tranquillità ai clienti. La selezione si basa su caratteristiche come l’isolamento, le aree private e l’assenza di affollamenti, ideali per chi cerca un’esperienza di relax senza compromessi. La lista è stata compilata da redattori specializzati e include strutture di diverse località della regione.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli hotel del Mediterraneo che incarnano l'idea di vacanza perfetta disegnano una geografia del lusso che attraversa alcune delle destinazioni più iconiche. Si va dall'intramontabile Belmond Hotel Cipriani di Venezia al rifugio di assoluta privacy dell' Amyth of Mykonos, dal fascino urbano del Rosselli AX Privilege nel cuore di Malta agli esclusivi approdi de La Plage Resort e Atlantis Bay, affacciati sulla baia di Taormina, fino alle visioni contemporanee del de Bonart Naples e dell' Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
This Hidden Luxury Hotel on the ITALIAN RIVIERA Feels Unreal
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