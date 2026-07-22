Un libro "sussurrato e commovente". E che cos’altro potevamo aspettarci da Sandro noi che abbiamo tanto amato – e continuiamo ad amare – quel gioiello letterario che è ’ Il giro del miele ’? Però non fatevi fuorviare dal titolo. Perché questa è, sì, anche una guida per cercatori di funghi, ma è in realtà una guida sentimentale per cercatori di ricordi, una guida per provare a ritrovarsi cercando. Ed è anche - come spesso avviene nei libri di Campani - una magnifica storia di fratellanza: nel bosco Sandro e Pietro riscoprono l’intimità dei gesti e dei corpi, ridono, corrono, ritrovano parole dell’infanzia dimenticate e che possono essere dette soltanto in quell’intrico di sentieri, di cespugli, di grotte ombrose e stillanti, di angoli umidi e segreti, di nebbia e di lame di luce tra i rami, di pietre e di muschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guida sentimentale per cercatori di ricordi

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