GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le GPS 202628, le graduatorie per le supplenze dei docenti. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali, secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Tuttavia, il processo di diffusione delle graduatorie procede a rilento e non sono ancora state pubblicate tutte le liste previste.