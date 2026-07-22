GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO
Gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le GPS 202628, le graduatorie per le supplenze dei docenti. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali, secondo quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Tuttavia, il processo di diffusione delle graduatorie procede a rilento e non sono ancora state pubblicate tutte le liste previste.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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