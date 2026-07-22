GPS 2026 150 preferenze | perché l’ordine delle scuole può fare la differenza nella nomina Docentiit

Dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 al 29 luglio 2026 alle ore 14:00 gli aspiranti docenti inseriti nelle GPS potranno compilare la domanda per la scelta delle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 20262027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale ministeriale POLIS Istanze OnLine. Si tratta di un passaggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze: PRIME INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE

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