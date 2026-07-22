Nella della Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la 66ª edizione del Globo d’Oro, il riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia alle eccellenze del cinema italiano. Condotta da Betty Senatore, la serata ha celebrato autori, interpreti e professionisti che hanno segnato la stagione cinematografica appena trascorsa, confermando il ruolo del Globo d’Oro come uno dei premi più autorevoli del panorama nazionale grazie allo sguardo internazionale dei corrispondenti della Stampa Estera. «Anche quest'anno il Globo d’Oro ha raccontato un cinema capace di sorprendere per qualità, varietà di linguaggi e forza narrativa», dichiarano le responsabili del premio Francesca Biliotti e Constanze Templin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Globo d’Oro 2026, trionfa La grazia di Paolo Sorrentino: tutti i vincitori della 66ª edizione e i momenti più significativi

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