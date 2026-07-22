Gli antifascisti un patrimonio | noi li invitiamo

Notizia in breve

La Questura ha notificato sanzioni a circa trenta manifestanti che il 27 aprile hanno partecipato a un presidio vicino allo stadio di Lecco. Gli agenti hanno contestato loro un illecito amministrativo, dopo aver monitorato la protesta. La reazione di un'associazione antifascista è arrivata con un messaggio di sostegno, invitando a mantenere vivo il patrimonio di quella giornata.