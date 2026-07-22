Gli antifascisti un patrimonio | noi li invitiamo
La Questura ha notificato sanzioni a circa trenta manifestanti che il 27 aprile hanno partecipato a un presidio vicino allo stadio di Lecco. Gli agenti hanno contestato loro un illecito amministrativo, dopo aver monitorato la protesta. La reazione di un'associazione antifascista è arrivata con un messaggio di sostegno, invitando a mantenere vivo il patrimonio di quella giornata.
Arriva la reazione di Arci Lecco dopo le sanzioni della Questura a una trentina di manifestanti che il 27 aprile avevano partecipato a un presidio di protesta nei pressi dello Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco e nei giorni scorsi si sono visti recapitare una notifica di illecito amministrativo. "Il presidio – spiega Arci – era stato convocato in poche ore, in risposta al ricordo fascista dei 16 militari della Rsi fucilati presso lo stadio il 28 aprile 1945". In virtù dei recenti adeguamenti normativi, le manifestazioni non autorizzate non costituiscono più reato per mancato preavviso, ma passano a illecito amministrativo, punibile con sanzioni pecuniarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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