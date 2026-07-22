Giuseppe Cruciani ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua ex fidanzata, Selvaggia Lucarelli. Per molti anni, Cruciani aveva evitato di commentare pubblicamente la relazione. Durante l’intervista, ha fatto alcune affermazioni sulla loro storia, senza entrare in dettagli o motivazioni. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti o commenti aggiuntivi sulla vicenda.

Giuseppe Cruciani, in un’intervista, ha parlato della sua ex fidanzata Selvaggia Lucarelli. Per anni Giuseppe Cruciani ha evitato accuratamente di parlare di Selvaggia Lucarelli. Nonostante il nome della giornalista comparisse spesso nelle notizie di attualità o nei temi affrontati durante La Zanzara, il conduttore aveva scelto di non commentare mai pubblicamente la loro passata relazione. Una linea mantenuta per oltre un decennio e che, negli ultimi giorni, è tornata d’attualità dopo una nuova intervista. A riaccendere l’attenzione è stato Biagio D’Anelli, che sul settimanale Chi ha chiesto a Cruciani se fossero fondate le indiscrezioni che lo volevano tra i possibili protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Giuseppe Cruciani parla dell’ex Selvaggia Lucarelli: ecco cos’ha detto

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Stasera si torna nella Zona Bianca. Tra gli ospiti della puntata Giuseppe Cruciani, Stefania Orlando, Giada Bocellari, Umberto Brindani, Paolo Colaprico, Francesco Maria Galassi, Stefano Zurlo, Patrizia Groppelli. Appuntamento alle 21:30 su Rete4. #zonabia x.com

Camera Cafè Stagione 5 Episodio 88 Il colmo per un venditore (feat. Giuseppe Cruciani & David Parenzo) [EPISODIO COMPLETO) reddit

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