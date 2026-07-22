Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, è stato scelto come nuovo presidente della DMO “Sei Valli Sannite”. La nomina è stata approvata all’unanimità dai membri dell’organizzazione. Caporaso succede a un precedente incarico e assume il ruolo per un mandato congiunto. La nomina si inserisce in un percorso di rinnovo all’interno dell’ente. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa.

Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, è il nuovo presidente della DMO “Sei Valli Sannite”. La nomina è arrivata all’unanimità, a seguito delle dimissioni di Antonio De Maria, e segna un nuovo passo nel percorso di sviluppo della Destination Management Organization nata con l’obiettivo di costruire una strategia turistica condivisa per il Sannio Matesino. La DMO “Sei Valli Sannite” è stata costituita per coordinare istituzioni, imprese e operatori del settore, mettendo in rete territori, risorse ed esperienze al fine di promuovere una destinazione organizzata, riconoscibile e competitiva. Ne fanno parte la Valle Telesina e del Titerno, il Tammaro, il Fortore, il Volturno e l’Isclero. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Giovanni Caporaso è il nuovo presidente della DMO “Sei Valli Sannite”

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