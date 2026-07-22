Gcap la scommessa del caccia di sesta generazione entra nel vivo
Il progetto Gcap, relativo al caccia di sesta generazione, entra nella fase cruciale. Il Global Combat Air Programme coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone. La collaborazione mira allo sviluppo di un nuovo velivolo militare. La fase iniziale del progetto è in corso, con team tecnici e militari impegnati nelle attività di progettazione e ricerca. Il programma si concentra sulla creazione di un nuovo modello di caccia di ultima generazione.
Il Global Combat Air Programme si prepara a diventare qualcosa di più di un progetto industriale tra Italia, Regno Unito e Giappone. Il primo allargamento formale della coalizione è arrivato: il Canada entrerà come Paese osservatore nel programma per il futuro caccia di sesta generazione, aprendo la strada a una possibile futura adesione a pieno titolo. L’annuncio è arrivato a Londra durante una riunione tra i ministri della Difesa italiano Guido Crosetto, britannico (appena insediato) Wes Streeting, giapponese Shinjiro Koizumi e canadese David McGuinty. Nella dichiarazione congiunta diffusa dai quattro Paesi, l’ingresso di Ottawa è stato definito «un passo importante per rafforzare la cooperazione tra alleati affidabili che condividono gli stessi valori». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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