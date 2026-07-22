Il progetto Gcap, relativo al caccia di sesta generazione, entra nella fase cruciale. Il Global Combat Air Programme coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone. La collaborazione mira allo sviluppo di un nuovo velivolo militare. La fase iniziale del progetto è in corso, con team tecnici e militari impegnati nelle attività di progettazione e ricerca. Il programma si concentra sulla creazione di un nuovo modello di caccia di ultima generazione.

Il Global Combat Air Programme si prepara a diventare qualcosa di più di un progetto industriale tra Italia, Regno Unito e Giappone. Il primo allargamento formale della coalizione è arrivato: il Canada entrerà come Paese osservatore nel programma per il futuro caccia di sesta generazione, aprendo la strada a una possibile futura adesione a pieno titolo. L’annuncio è arrivato a Londra durante una riunione tra i ministri della Difesa italiano Guido Crosetto, britannico (appena insediato) Wes Streeting, giapponese Shinjiro Koizumi e canadese David McGuinty. Nella dichiarazione congiunta diffusa dai quattro Paesi, l’ingresso di Ottawa è stato definito «un passo importante per rafforzare la cooperazione tra alleati affidabili che condividono gli stessi valori». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gcap, la scommessa del caccia di sesta generazione entra nel vivo

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