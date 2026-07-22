Gabbriette ha sposato Matty Healy in una tenuta privata di Los Angeles. Per la cerimonia ha indossato un abito bianco in taffetà di seta plissettato a mano chiamato Gabriella. È stato scelto anche un abito nero e un look con pinocchietti, ma i dettagli non sono stati specificati.

Il matrimonio si è tenuto in una tenuta privata di Los Angeles, dove Gabbriette ha sposato il frontman dei The 1975, Matty Healy. Per la cerimonia, Matières Fécales ha realizzato per lei un abito in taffetà di seta bianca plissettato a mano, chiamato Gabriella - che, per chi non lo sapesse, è il vero nome della modella. Corpetto strutturato, triplo volume sul retro e lungo strascico rifinito in tulle déchiré, una delle firme del brand. A completare il look, un velo creato insieme a Stephen Jones e décolleté Christian Louboutin per Matières Fécales. E poi c'è l'after party. Difficile dire se chiamarli pinocchietti, pantaloni cropped o una versione al bianco di un frac ottocentesco, ma il risultato è un completo in morbidissima pelle d’agnello bianca con bordi in tulle déchiré e pelliccia mongola su maniche e orli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gabbriette e i tre abiti per le nozze con Matty Healy. Come sposarsi in bianco, in nero e… con i pinocchietti?

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