Nel tardo pomeriggio di ieri, nel centro sportivo di Tiezzo, si è sviluppato del fumo nero negli spogliatoi appena inaugurati. Due volontari presenti sul posto sono intervenuti rapidamente, riuscendo a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme non si sono propagate oltre il principio di incendio, che è stato spento in breve tempo. La causa dell’incendio non è ancora stata chiarita.

AZZANO - Paura ieri pomeriggio al centro sportivo di Tiezzo, dove un principio d’incendio ha interessato gli spogliatoi dell’impianto di via Armentera inaugurati di recente. Il tempestivo intervento di due volontari della società calcistica e del sindaco Massimo Piccini, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, ha evitato che il fumo denso e le fiamme si propagassero alla struttura, scongiurando conseguenze ben più gravi. Secondo le prime ipotesi all’origine dell’episodio potrebbe esserci un cortocircuito, forse provocato dai temporali che hanno interessato la zona. Sono rimasti anneriti parte delle pareti e del soffitto degli... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fumo nero negli spogliatoi dell'impianto sportivo: il tempestivo intervento di due volontari evita il peggio

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