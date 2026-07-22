Francia e Germania | è divorzio anche per il nuovo carro MGCS

Da it.insideover.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La collaborazione tra Francia e Germania per lo sviluppo del nuovo carro MGCS si è conclusa durante la prima settimana di giugno, segnando la fine del progetto SCAF, un sistema di combattimento aereo di sesta generazione. Il progetto coinvolgeva anche la Spagna e prevedeva la cooperazione tra Dassault Aviation e Airbus. Dopo anni di dispute sulla divisione dei compiti e dei brevetti, le due nazioni hanno deciso di interrompere il lavoro congiunto.

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La prima settimana di giugno ha visto la fine del progetto SCAF ( Système de Combat Aérien du Futur ) franco-tedesco-spagnolo per un caccia di sesta generazione, dopo anni di lotte industriali tra i due partner principali – Dassault Aviation e Airbus – per la ripartizione del lavoro e dei relativi brevetti. Quanto accaduto non ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori: al contrario era qualcosa di ampiamente preventivato stante le premesse della collaborazione franco-tedesca e gli aut aut di Dassault ad Airbus, la quale ha richiesto espressamente di assumere la quasi totalità della progettazione e costruzione della cellula – oltre il relativo drone loyal wingman. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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