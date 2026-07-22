La Fortitudo Basket inizierà la preseason a Montecatini il 19 agosto, quando affronterà una squadra locale. Dopo questa prima gara, la squadra parteciperà alla Supercoppa di Cento, che si svolgerà tra il 18 e il 20 settembre. La preparazione prevede diversi impegni, con partite ancora da definire in varie località durante i mesi di agosto e settembre.

Bologna, 22 luglio 2026 – Prima tappa Montecatini e poi tanti appuntamenti con la preseason ricca di impegni. La Fortitudo ha svelato quelli che ufficialmente saranno i suoi impegni precampionato, dalla prima sfida del 19 in casa dei termali toscani alla Supercoppa di Cento in programma nel weekend del 18-20 settembre. La nuova stagione partita ufficialmente il 10 agosto a Bologna, poco più di una settimana di lavoro e poi, a cominciare dal 19 il via ad una preseason condita da otto appuntamenti, ufficiali e non, con quattro formazioni di serie A che hanno disputato i quarti di finale dei play off 2026, e con quattro di serie A2. La preseason di agosto: da Montecatini a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, la preseason comincia a Montecatini: il 19 agosto la prima uscita della Effe

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