Mercoledì 22 luglio 2026 proseguirà il pomeriggio in compagnia delle serie turche di Canale 5. Alle 14.10 ci sarà Forbidden Fruit, si passerà a Be My Sunshine, poi ci sarà Far Away e infine a chiudere il pomeriggio ci sarà Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yigit è tornato all'improvviso e Caner non sa come dirgli del matrimonio tra Ender e Halit così prova a contattare Ender che però, rimasta sorpresa dall'arrivo del figlio, gli dice di non rivelargli nulla e che ci penserà lei. Un'altra conseguenza dopo quelle per Yildiz e Sahika, delle nozze inaspettate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 22 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

Notizie e thread social correlati

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 22 giugnoIl palinsesto di Canale 5 riprenderà il 22 giugno 2026 con la trasmissione di serie tv turche.

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 2 luglioIl pomeriggio del 2 luglio 2026 su Canale 5 sarà dedicato alle serie turche, con Forbidden Fruit che andrà in onda alle 14.

Temi più discussi: Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 17 luglio; Far Away: Anticipazione episodio 42 Video; Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 16 luglio; Forbidden Fruit: L'aiuto di Kaya Video.

SORPRESA Yildiz, Sahika e Ender vengono arrestate, ecco perché #forbiddenfruit #faraway #bemysunshine x.com

Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 9 luglioEcco le anticipazioni delle puntate delle serie tv turche di oggi su Canale 5 Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia la trama di oggi 9 luglio ... gazzetta.it

Forbidden fruit, Far away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 21 luglioLe trame delle serie tv turche del pomeriggio di Canale 5, compresa Be My Sunshine ... msn.com