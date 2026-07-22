L’Ac Prato ha annunciato l’ingaggio di Caon, un attaccante noto per la sua fisicità e il senso del gol. La squadra, sotto la guida di mister Dal Canto, prosegue con il rafforzamento del reparto offensivo. La società ha confermato l’intenzione di allestire un attacco potente, inserendo nuovi giocatori nel roster. La campagna di rafforzamento continua senza sosta, puntando a una stagione competitiva.

Non si ferma la campagna di rafforzamento dell’ Ac Prato. La società del presidente Antonio Politano continua a dimostrare le proprie ambizioni per la prossima stagione arricchendo la rosa a disposizione di mister Alessandro Dal Canto. Nella giornata di ieri, i biancazzurri hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Gianmarco Caon, che nella scorsa annata ha affrontato Risaliti e compagni con indosso la casacca dell’Orvietana. Il classe 2001 lascia l’Umbria dopo due annate, l’ultima delle quali terminata con 14 gol. Fra questi anche il sigillo rifilato proprio al Prato, in occasione della prima giornata di campionato (0-1 per i biancorossi, corsari allo stadio Lungobisenzio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fisicità e senso del gol: ecco Caon. Prato scatenato, attacco pesante

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