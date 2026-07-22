Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in una zona boschiva di Fiesole, nel territorio di Fiesole, lungo via Faentina. Le fiamme hanno interessato circa 700 metri quadrati di terreno, principalmente di abeti. L’incendio è stato causato da un mozzicone di sigaretta abbandonato, secondo quanto riferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Fiesole (Firenze), 22 luglio 2026 - Paura questo pomeriggio in località Olmo, in via Faentina nel territorio di Fiesole, dove un incendio ha bruciato circa 700 metri quadrati di terreno a boscaglia, in particolare abeti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il servizio forestale antincendi boschivi di Regione e Città Metropolitana. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre aree verdi. Dai primi accertamenti sembra che l’origine del rogo sia un mozzicone di sigaretta gettato da un’auto in transito e finito a terra tra la vegetazione secca. Prevenzione. L’episodio riaccende l ’allarme sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, fiamme nel bosco all’Olmo. L’incendio causato da un mozzicone di sigaretta

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