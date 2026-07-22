Un uomo di 61 anni è stato ferito da arma da taglio all'alba a San Giorgio, frazione di Bari. L'aggressione è avvenuta intorno alle quattro del mattino. La vittima, che potrebbe essere un senza fissa dimora, ha riportato ferite e si trova ricoverata in ospedale. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare l'aggressore. Nessuna altra persona è stata ancora fermata o segnalata in relazione all'episodio.

Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle quattro del mattino di oggi a San Giorgio, frazione di Bari. La vittima, forse un senza fissa dimora, ha riportato ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ferito con un'arma da taglio: indagini sull'aggressione all'alba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prison officer slashed while sitting in parked car— suspect arrested in Maloney

Notizie e thread social correlati

Salerno, uomo ferito con un’arma da taglio vicino alla stazione: indagini in corsoNella serata di ieri a Salerno, un uomo è stato ferito con un'arma da taglio vicino alla stazione ferroviaria.

Ostia, morto 35enne dopo aggressione con arma da taglioUn uomo di 35 anni è deceduto questa mattina a seguito di un’aggressione con arma da taglio avvenuta davanti a un bar in via di Castel Fusano, Ostia...

Temi più discussi: Il 21enne ferito con un’arma da taglio in provincia di Como: 46enne finisce al Bassone; Appiano Gentile, 21enne ferito con un’arma da taglio: arrestato un uomo di Guanzate; Mi ha chiamato sporco neg** e ha sparato, parla il ferito di Trastevere. Si cerca ancora la pistola; Convalidato l'arresto del trentenne che ha ferito una donna sparando con un'arma ad aria compressa.

Un uomo di 61 anni è stato ferito con un’arma da taglio a San Giorgio, a Bari. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. x.com

Ferito da arma da taglio a braccia e torace a Bari, indaga la poliziaUn uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle quattro del mattino di oggi a San Giorgio, frazione di Bari. La vittima, forse un senza fissa dimora, ha riportato ferite da arma da taglio a braccia ... ansa.it

Bari, 61enne ferito con un’arma da taglio a San Giorgio: indaga la poliziaUn uomo di 61 anni è stato ferito con un’arma da taglio a San Giorgio, a Bari. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. trmtv.it

Qualcuno ha trovato una multiclass interessante con il campione che non sia... noiosa? reddit