Durante una seduta alla Camera, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha criticato Giuseppe Conte, assente ma non dimissionario, affermando che l’Italia era impreparata e che c’era timore di rendere pubblici i verbali della task force, che sono stati desecretati grazie a un atto di accesso agli atti. Nel frattempo, l’opposizione ha deciso di non partecipare alla commissione Covid.

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. L'opposizione diserta la commissione Covid mentre il cruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami da una lezione a Giuseppe Conte (assente ma non dimissionario) e giura davanti al presidente Marco Lisei che l'Italia era impreparata e gelosa dei verbali della task force, desecretati grazie al Ta. Gli errori riguardano il mancato tracciamento per non irritare Pechino «anche del volo dalla Cina con 202 passeggeri del gennaio 2020», ricorda Bignami, che ricostruisce la donazione di mascherine voluta da Luigi Di Maio allora alla Farnesina, mentre in task force si disperavano e nella Bergamasca morivano come... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fdi stana Conte, la sinistra rovescia il tavolo

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