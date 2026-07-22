In una scena delle anticipazioni turche di Far Away, Cihan viene smascherato e le sue bugie vengono alla luce. Dopo aver negato di essere coinvolto con Mine, si scopre che aveva mentito. Alya, che aveva creduto alle sue parole, si trova ad affrontare una doppia delusione quando il segreto viene rivelato.

Nelle Far Away anticipazioni turche emerge tutta la gravità delle bugie di Cihan. Dopo aver negato ogni coinvolgimento con Mine, l’uomo viene smascherato e Alya si ritrova ad affrontare una doppia delusione. La scoperta della verità rischia di compromettere definitivamente il rapporto tra i due coniugi. Gli equilibri di Far Away sono destinati a cambiare profondamente. Dopo settimane caratterizzate da dubbi, sospetti e domande rimaste senza risposta, Alya si troverà finalmente davanti alla verità che riguarda suo marito Cihan e la dottoressa Mine. Una scoperta che arriverà nel momento meno atteso e che avrà conseguenze importanti non soltanto sul matrimonio della coppia, ma anche sui rapporti all’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Far Away anticipazioni turche: Cihan mente ad Alya e il segreto viene a galla!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Far Away 56 Episodio anticipazioni in italiano - Cihan ha buttato Alya sul letto per la prima volta

Notizie e thread social correlati

Far Away anticipazioni turche: Alya scopre il segreto di Cihan e Mine, la verità sconvolge tutti!Nelle prossime puntate di Far Away, Alya scopre che tra Cihan e Mine c’è un legame nascosto.

Far away, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Alya parla con Ugur e Cihan viene informatoDal 20 al 24 luglio, la soap “Far away” mostra una settimana intensa con confronti tra Alya e Ugur e Cihan che riceve notizie importanti.

Temi più discussi: Alya e Cihan sono sempre più gelosi: le anticipazioni di oggi e domani di Far Away; Forbidden Fruit, Far Away, Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 17 luglio; Far Away, anticipazioni della settimana dal 13 al 17 luglio: il segreto sulla nascita di Boran cambia tutto; Sadakat svela il segreto di Boran: le anticipazioni di oggi e domani di Far Away.

Far Away, puntate turche, Sahin commosso per la sorella: 'Ha sposato Demir per salvarmi'Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, raccontano che ?ahin uscirà di prigione dopo una svolta nel processo per la morte di Mahmut, ma la gioia per la ... it.blastingnews.com

Alya e Cihan sono sempre più gelosi: le anticipazioni di oggi e domani di Far AwayNuova settimana, nuove puntate di Far Away: oggi e domani su Canale 5 torna la serie turca che vede protagonisti Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, rispettivamente nei panni di Alya e Cihan. Oggi, lunedì 20 l ... iodonna.it