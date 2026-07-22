F1 perchè Kimi Antonelli è così veloce con queste auto | il segreto

Andrea Kimi Antonelli guida il campionato 2026 con 6 vittorie e 6 pole position. La sua velocità deriva da uno stile di guida aggressivo che sfrutta al massimo le caratteristiche delle nuove vetture. Rispetto ai rivali, tra cui Russell, Antonelli si distingue per il modo in cui utilizza le potenzialità delle auto. La sua performance si basa sulla capacità di adattarsi e di spingere oltre i limiti, ottenendo risultati che lo collocano in testa alla classifica.

Andrea Kimi Antonelli domina il campionato 2026 con 6 vittorie e 6 pole position. Il pilota italiano ha costruito il suo primo posto nel Mondiale grazie a una guida estremamente aggressiva che sfrutta le caratteristiche delle nuove vetture, meglio dei rivali, anche di Russell. Antonelli domina in F1, non è solo la Mercedes. E’ vero, il pilota italiano ha probabilmente a disposizione la miglior macchina del Circus. Anzi, precisiamo, Kimi ha sicuramente il miglior motore (tra endotermico ed elettrico), ma non è chiaro se sia l’auto più efficiente dal punto di vista aerodinamico. Ma non è solo il motore il suo segreto. Ma allora cosa si cela... 🔗 Leggi su Sportface.it

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F1, GP Belgio: Kimi Antonelli in pole position a Spa

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