Europei di Tuffi l’Italia in collegiale a Roma per la preparazione alle gare | obiettivo medaglie

Roma, 22 luglio 2026 – Inizia nella giornata di oggi il collegiale programmato per la Nazionale Italiana di Tuffi, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Gli Azzurri sono pronti a volare a Parigi per gli imminenti Europei, che si svolgeranno dal 31 luglio al 6 agosto. Prima di partita per la capitale francese, gli atleti tricolori si alleneranno dunque a Roma, nella piscina olimpica dello Stadio del Nuoto del Foro Italico. Intanto, in calendario, verso la competizione continentale transalpina, sono in programma gli Assoluti Estivi (dal 24 al 26 luglio). E oltre agli Europei Senior, ci saranno i Mondiali Juniores (dal 21 al 28 agosto). 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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