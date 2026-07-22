Europei di Tuffi l’Italia in collegiale a Roma per la preparazione alle gare | obiettivo medaglie
La Nazionale Italiana di Tuffi ha avviato un collegiale di preparazione al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. La sessione, iniziata oggi, si concentra sulla preparazione alle gare degli Europei di Tuffi in programma questa estate. La squadra si allena con l’obiettivo di ottenere medaglie nelle competizioni che si terranno nelle prossime settimane.
Roma, 22 luglio 2026 – Inizia nella giornata di oggi il collegiale programmato per la Nazionale Italiana di Tuffi, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Gli Azzurri sono pronti a volare a Parigi per gli imminenti Europei, che si svolgeranno dal 31 luglio al 6 agosto. Prima di partita per la capitale francese, gli atleti tricolori si alleneranno dunque a Roma, nella piscina olimpica dello Stadio del Nuoto del Foro Italico. Intanto, in calendario, verso la competizione continentale transalpina, sono in programma gli Assoluti Estivi (dal 24 al 26 luglio). E oltre agli Europei Senior, ci saranno i Mondiali Juniores (dal 21 al 28 agosto). 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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