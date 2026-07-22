Le prenotazioni per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno nel turismo fiorentino mostrano segnali di ripresa, dopo un rallentamento durante luglio. La stagione estiva, che era partita bene, ha rallentato nel suo corso. Tuttavia, l’andamento complessivo del 2026 rimane positivo, anche se con un andamento a due velocità. La situazione attuale lascia intravedere un possibile recupero delle attività turistiche nei prossimi mesi.

Per il turismo fiorentino il 2026 procede su un doppio binario. Dopo un inizio d’anno positivo, la stagione estiva registra un fisiologico rallentamento, mentre le prenotazioni per la fine dell’estate e la prima parte dell’autunno lasciano presagire un chiaro recupero. "L’andamento è stato buono fino a tutta la fine del mese di giugno. Luglio sta rallentando, anche un po’ agosto, però su settembre vediamo che comunque vi è una ripresa di una continuità che ci fa ben sperare su un 2026 molto incerto", spiega Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze. "Avevamo delle grandi paure, però possiamo essere moderatamente soddisfatti". La cautela degli albergatori si innesta su un quadro consolidato di grande forza del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate, gli affari tengono: "Moderata soddisfazione anche se luglio ha rallentato"

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