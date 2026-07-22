Un uomo aveva lasciato 20 milioni di euro alla compagna, con un testamento che prevedeva che, alla sua morte, tutto sarebbe passato al figlio della coppia. Tuttavia, il documento è stato dichiarato nullo, e il patrimonio è ora passato al figlio. L’avvocata ha spiegato i limiti e i rischi delle successioni e come si può evitare che si generino conflitti familiari.

Nel suo testamento l’uomo aveva previsto però un passaggio ulteriore: alla morte della donna, tutto sarebbe dovuto andare al figlio della coppia, in modo che eventuali altri eredi della compagna (più giovane di molti anni) non potessero rivendicare una parte di quei beni. Una soluzione pensata per garantire continuità al patrimonio familiare, ma che ha aperto un complesso caso giudiziario. Dopo la morte dell’imprenditore, infatti, la validità di quelle disposizioni è stata contestata dal fratello dell’imprenditore, zio del bambino, che all’epoca aveva soltanto sette anni. Il Tribunale di Varese prima e la Corte d’Appello di Milano poi hanno... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eredità, destina 20 milioni alla compagna ma il testamento viene dichiarato nullo: il patrimonio passa al figlio. L’avvocata spiega limiti e rischi delle successioni e come evitare guerre familiari

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La chiamavano porta sfortuna. Ma da quando disse papà al CEO, arrivò solo fortuna!

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