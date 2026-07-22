ercolano sotto le stelle nuovo appuntamento il 24 luglio tra arte e archeologia

I Venerdì di Ercolano conquistano il pubblico: nuovo appuntamento venerdì 24 luglio tra arte e archeologia sotto le stelle. Le sere d’estate a Ercolano continuano ad accendersi di luce, musica e parole antiche. Prosegue con crescente successo il format “I Venerdì di Ercolano“, la rassegna giunta alla sua nona edizione, che quest’anno sta riscuotendo un apprezzamento particolarmente caloroso da parte del pubblico, che dà appuntamento a venerdì 24 luglio, quando il Parco Archeologico tornerà a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto tra le rovine dell’antica città, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un nuovo appuntamento imperdibile per vivere una serata diversa dal solito, tra i vicoli illuminati di una città che ha duemila anni e non li dimostra. 🔗 Leggi su 2anews.it

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