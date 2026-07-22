Domenica 19 luglio 2026, la finale dei Mondiali ha dominato gli ascolti televisivi, attirando la maggior parte del pubblico. Canale 5 ha trasmesso il programma “Racconto di una notte Chi l’ha visto?”, mantenendo una buona quota di ascolti. La Rai non ha ancora annunciato il nome del nuovo conduttore dopo la fine di Sciarelli, mentre si discutono vari candidati. Nel frattempo, un caso giudiziario riguarda un uomo accusato di reato, che ha richiesto un risarcimento, ma è stato respinto.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Dalla Napoli degli anni Quaranta ai grandi successi della musica d’autore: la storia di un artista capace di unire rock, ironia e impegno sociale. Edoardo Bennato è uno dei cantautori più originali e influenti della musica italiana. Nato il 23 luglio 1946 a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, ha saputo costruire una carriera lunga oltre cinquant’anni, distinguendosi per uno stile inconfondibile che mescola rock, blues, folk e canzone d’autore. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Edoardo Bennato, chi è il cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana

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Edoardo Bennato - L'Isola Che Non C'è

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