Edizione ore 13.05 del 22 luglio
Alle 13.05 del 22 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta dedicato al calcio e allo sport. La trasmissione ha offerto aggiornamenti e analisi su eventi sportivi recenti, con un focus particolare sulle partite e le notizie più rilevanti della giornata. La diretta ha coinvolto commentatori e esperti, fornendo un quadro completo delle ultime novità sportive.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 18/07/2026
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