Edizione ore 13.05 del 22 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.05 del 22 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano in diretta dedicato al calcio e allo sport. La trasmissione ha offerto aggiornamenti e analisi su eventi sportivi recenti, con un focus particolare sulle partite e le notizie più rilevanti della giornata. La diretta ha coinvolto commentatori e esperti, fornendo un quadro completo delle ultime novità sportive.

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