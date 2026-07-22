Matteo Berrettini ha annunciato di aver iniziato una relazione con una donna, di cui ha condiviso una foto sui social. La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni, attirando l’attenzione dei media. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, con molti commenti da parte dei follower del tennista. La relazione è stata confermata tramite social, senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi.

L’estate di Matteo Berrettini continua a essere ricca di attenzioni non soltanto per ciò che accade in campo. Il tennista romano, impegnato nel tentativo di ritrovare continuità dopo un periodo complicato segnato dagli infortuni, è infatti tornato al centro del gossip per una presunta nuova storia d’amore che, nelle ultime ore, avrebbe trovato conferme sempre più evidenti. Da settimane i fan seguivano con attenzione ogni movimento sui social, tra like, fotografie e dettagli apparentemente insignificanti. Ora, però, a far parlare è un filmato girato a Ibiza e diventato rapidamente virale, che sembra aver alimentato ulteriormente le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ed eccoli qua…”. Bomba Matteo Berrettini, chi è la nuova e famosa fidanzata

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