Dua Lipa apre una biblioteca con 100 libri censurati | il progetto che sta conquistando milioni di giovani lettori

Una pop star ha inaugurato una biblioteca con 100 libri censurati, attirando l’attenzione di milioni di giovani. Il progetto mira a promuovere la lettura tra i più giovani, con un focus su opere che sono state soggette a censura o restrizioni. La scelta di usare la figura pubblica ha portato a un aumento dell’interesse per i libri tra i ragazzi, secondo quanto riferito dagli organizzatori. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dei libri o sulle motivazioni della censura.

Quando una pop star con 89 milioni di follower su Instagram decide di dedicarsi alla promozione della lettura, qualcosa di inaspettato accade: i libri tornano al centro dell’attenzione delle nuove generazioni. Dua Lipa, vincitrice di tre Grammy Awards e una delle voci più riconoscibili del panorama musicale internazionale, sta trasformando la lettura in un vero e proprio fenomeno pop, capace di competere con lo scroll infinito dei social media. Il suo progetto più ambizioso è appena diventato realtà: una biblioteca permanente dedicata ai libri censurati, vietati o contestati nel corso della storia. Non un museo polveroso, ma uno spazio vivo e provocatorio che sfida le forme di controllo culturale di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Dua Lipa Opens Stunning Library In Porto's Famous Lello Bookshop | Hollywood News | Music

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