Dove investire la liquidità nel 2026 cosa possono fare gli italiani dei 1.163 miliardi fermi sui conti

Diversi rapporti sulla ricchezza finanziaria degli italiani hanno mostrato che ci sono oltre mille miliardi di euro fermi sui conti correnti. In percentuale sono meno che in passato, ma si tratta comunque di una cifra enorme che potrebbe essere messa a rendita con vari strumenti, a seconda del rischio che si è disposti a correre. Gli strumenti esistono, dai più incerti come le azioni fino ai semplici conti deposito. Spesso però manca l’educazione finanziaria per capire a cosa servano e quando vadano utilizzati. Come gli italiani potrebbero investire i 1.163 miliardi che hanno in banca. Il rapporto dell’Efama dimostra che l’Italia non è più tra i Paesi in cui si risparmia di più lasciando il denaro in banca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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DOVE INVESTIRE I TUOI RISPARMI NEL 2026 (Se non ti fidi della tua banca!)

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