Tabula rasa. Dopo il crollo del grande ramo di pino nel giardino di Largo Spontini, l’amministrazione è intervenuta nell’area verde per garantire la sicurezza dell’area. Durante le verifiche tecniche, altri tre pini adiacenti sono risultati strutturalmente compromessi in quanto incastrati con l’albero interessato dalla rottura. Dopo un consulto con gli esperti, l’amministrazione ha deciso di abbatterli, insieme al pino che aveva perso il ramo, non essendo possibile il mantenimento di questi alberi in condizioni di sicurezza. La sostituzione delle alberature con esemplari di specie più idonee sarà programmata nell’ambito degli interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo il crollo del grosso ramo pini abbattuti

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