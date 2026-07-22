Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a colpire tutti i siti nucleari dell'Iran. La sua posizione evidenzia un possibile cambio di strategia nella gestione del conflitto, con un avvicinamento a un'azione militare totale. Le autorità di Stati Uniti e Israele considerano questa opzione come una delle poche vie praticabili, secondo fonti ufficiali, di fronte alla situazione attuale.

Donald Trump si sta avvicinando a un bivio decisivo nella guerra contro l'Iran. I funzionari americani e israeliani prevedono infatti solo due possibili scenari: perseguire un nuovo cessate il fuoco di dieci giorni volto alla riapertura dello Stretto di Hormuz, oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con lo Stato ebraico per costringere Teheran alla capitolazione. Come riporta Axios, il presidente Usa non ha ancora sciolto la riserva, ma i funzionari ritengono i prossimi giorni decisivi per determinare quale strada prevarrà, con uno spazio sempre più ristretto per il logorante conflitto che sta paralizzando il Golfo. "Non abbiamo ancora finito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donald tentato dalla guerra totale. "Pronti a colpire tutti i siti nucleari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jane Eyre Full Audiobook (Chapter 21 ~ 25) | Charlotte Brontë Classic | Deep Voice Narration

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, news – Teheran: “Non permetteremo agli ispettori Aiea di visitare i siti nucleari”Teheran ha dichiarato di non consentire agli ispettori dell’Aiea di visitare i siti nucleari, respingendo ogni richiesta d’ispezione.

Le ispezioni ai siti nucleari dell’Iran si farannoL'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha annunciato che le ispezioni ai siti nucleari in Iran proseguiranno.

Argomenti più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump rischia un conflitto permanente con l’Iran - Steven Erlanger; Trump: 'In Iran non abbiamo finito'.Il conto della guerra sale a 37,5 miliardi; Paralisi a Hormuz, Trump non ferma i raid e prepara l'escalation.