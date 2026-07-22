Divieto social per i minori | perché regolamentare la rete protegge anche dalla propaganda

Notizia in breve

È stato annunciato un divieto di utilizzo dei social media per i minori, con l’obiettivo di proteggerli da bullismo e dipendenze. La misura mira anche a limitare la diffusione di contenuti di odio tra adulti, evidenziando come una regolamentazione più severa della rete possa agire su più fronti. La decisione coinvolge diverse fasce di età e mira a creare un ambiente digitale più sicuro.