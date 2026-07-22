Divieto social ai minori l’appello del CNDDU a Valditara | Serve un tavolo di confronto nazionale
Il CNDDU ha chiesto al ministro dell’Istruzione di istituire un tavolo di confronto nazionale riguardo al divieto di utilizzo dei social media per i minori. In un comunicato, il coordinamento sottolinea la necessità di valutare le implicazioni di questa misura e di coinvolgere tutte le parti interessate. La richiesta arriva in risposta alle recenti proposte di limitazioni sull’uso dei social da parte dei giovani, senza che siano ancora definiti i dettagli o le modalità di applicazione.
Attraverso un comunicato stampa ufficiale, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) interviene sul recente provvedimento approvato in Francia, che ha infatti introdotto il divieto di accesso ai social network per i minori di quindici anni, estendendo parallelamente le restrizioni sull'uso dei telefoni cellulari anche nelle aule delle scuole superiori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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