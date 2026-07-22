Divieto social ai minori l’appello del CNDDU a Valditara | Serve un tavolo di confronto nazionale

Notizia in breve

Il CNDDU ha chiesto al ministro dell’Istruzione di istituire un tavolo di confronto nazionale riguardo al divieto di utilizzo dei social media per i minori. In un comunicato, il coordinamento sottolinea la necessità di valutare le implicazioni di questa misura e di coinvolgere tutte le parti interessate. La richiesta arriva in risposta alle recenti proposte di limitazioni sull’uso dei social da parte dei giovani, senza che siano ancora definiti i dettagli o le modalità di applicazione.