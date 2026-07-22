Dissesto idrogeologico 14,9 mln per cinque interventi di messa in sicurezza in Sicilia Più di un milione a Rometta

Sono stati annunciati 14,9 milioni di euro destinati a cinque interventi di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico in Sicilia. I lavori riguardano frane in altrettanti comuni e sono suddivisi tra vari territori. La ripartizione prevede anche oltre un milione di euro per un intervento specifico in un comune. I fondi sono stati assegnati dalla struttura incaricata di contrastare il dissesto idrogeologico.

Cinque importanti interventi su frane in altrettanti comuni per complessivi 14,9 milioni di euro. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha approvato una graduatoria che darà avvio alle opere programmate dagli uffici diretti da Sergio Tumminello in sinergia con l’Autorità di bacino e finanziate con risorse Pr Fesr 2021-27. Gli interventi riguarderanno i comuni di Raddusa, Rometta, Casalvecchio Siculo, Godrano e Ciminna. «Riusciamo a impiegare queste risorse per la difesa del suolo e a salvaguardia della pubblica incolumità – spiega Schifani – perché a monte c’è un’attività importante degli uffici che incrociano dati e priorità, ottimizzando e razionalizzando gli strumenti e le opportunità di finanziamento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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