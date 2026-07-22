Diffamò ex sindaci | Monica Faenzi a processo

Notizia in breve

Dopo più di due anni di processo, si è arrivati alla fase finale nel procedimento contro l’ex sindaca di Castiglione della Pescaia. La vicenda riguarda un’accusa di diffamazione rivolta a lei nei confronti di ex sindaci del comune. Il giudice ha fissato l’udienza per discutere le accuse e le eventuali responsabilità. La decisione sulla posizione dell’ex primo cittadino sarà presa nelle prossime settimane, dopo l’esame degli atti e delle testimonianze raccolte.