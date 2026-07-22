Diffamò ex sindaci | Monica Faenzi a processo
Dopo più di due anni di processo, si è arrivati alla fase finale nel procedimento contro l’ex sindaca di Castiglione della Pescaia. La vicenda riguarda un’accusa di diffamazione rivolta a lei nei confronti di ex sindaci del comune. Il giudice ha fissato l’udienza per discutere le accuse e le eventuali responsabilità. La decisione sulla posizione dell’ex primo cittadino sarà presa nelle prossime settimane, dopo l’esame degli atti e delle testimonianze raccolte.
SCARLINO Dopo oltre due anni di iter giudiziario, la vicenda che coinvolge l’ex sindaca di Castiglione della Pescaia giunge a una svolta. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha infatti disposto, entro dieci giorni, la formulazione dell’imputazione di "diffamazione aggravata" (riportando l’articolo 595 comma 3 del codice penale) da parte del pm. A darne notizia sono stati gli ex sindaci Maurizio Bizzarri, Fabio Fedeli e Flavio Agresti. Tutto iniziò durante la campagna elettorale per le Amministrative di Scarlino, quando, in un evento a Follonica, Faenzi definì i sindaci di Scarlino "collusi" con l’industria del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Diffamò ex sindaci: Monica Faenzi a processo; Ex sindaci: Faenzi verso il processo per averci detto collusi. Il gip ordina l’imputazione per diffamazione.