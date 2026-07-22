TikTok sta lavorando per ampliare gli strumenti di tutela dei creator contro i deepfake. L’intelligenza artificiale, spesso associata a rischi e preoccupazioni, rimane un tema controverso. Le tecnologie di deepfake, che consentono di creare contenuti falsi realistici, sono al centro di questa discussione. La piattaforma sta cercando di implementare misure per contrastare gli abusi online legati a queste tecnologie. La questione coinvolge sia aspetti tecnici sia di regolamentazione.

L’intelligenza artificiale continua a essere un argomento controverso, dove emergono più fattori negativi che positivi. È inevitabile considerarlo uno strumento tecnologico potenzialmente indispensabile. Tuttavia, è altrettanto inevitabile tener conto degli aspetti negativi o preoccupanti. Primo tra tutti, sicuramente la sicurezza. Infatti, di pari passi con lo sviluppo dell’IA, sono sorti problemi legati ai deepfake. Parliamo specificatamente di uno strumento che consente di sovrapporre o sostituire il volto o la voce di una persona sopra un’altra. Con il passare del tempo i risultati sono diventati sempre più realistici e, conseguentemente, preoccupanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Deepfake, tra preoccupazione e rischi: TikTok cerca di ampliare gli strumenti per la tutela dei creator online

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