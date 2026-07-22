Il Mondiale ha generato un giro d’affari complessivo di 15 miliardi di dollari nel quadriennio, record per l’evento. Tra le strategie adottate, ci sono state partite disputate in quattro tempi e la vendita di biglietti d’oro, tutte operazioni finalizzate a massimizzare i ricavi. La gestione commerciale si è concentrata sulla monetizzazione di ogni possibile aspetto legato all’evento, rendendo il torneo uno degli investimenti più redditizi nel settore sportivo.

Nella patria dello show business, la Fifa ha spremuto il Mondiale in ogni modo possibile e immaginabile, arrivando a registrare il record dei ricavi: il quadriennio si concluderà con un giro d’affari complessivo di 15 miliardi di dollari. Praticamente il doppio del ciclo culminato in Qatar 2022 (7,6 miliardi). Una manna per le 211 federazioni affiliate, che in questi anni hanno già visto aumentare i fondi del programma Forward. La stessa Fifa spiega che le entrate eccedenti della Coppa del Mondo sarebbero state destinate "allo sviluppo del calcio", con la creazione di un fondo ad hoc "per rendere il calcio veramente globale". Zurigo diffida chiunque si azzardi a intravedere una politica del consenso dietro tutto questo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalle partite in quattro tempi ai biglietti d'oro: com'è stato spremuto il Mondiale in nome del business

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASSURDO: LA MIA MIGLIORE AMICA SOFY E IL MIO MARANZA UMBERTO STANNO DA SOLI E IGNORANO LO SNACK CLUB

Notizie e thread social correlati

La notte americana del Mondiale: quattro partite da non perdere il 16 giugnoIl 16 giugno 2026 si disputano quattro partite del Mondiale negli Stati Uniti, con incontri programmati a New York, Boston, Kansas City e in un’altra...

Maradona, la profezia: "Gli americani divideranno le partite in quattro tempi per la pubblicità”Nel 2018, Diego Maradona aveva previsto che gli americani avrebbero diviso le partite in quattro tempi per inserire pubblicità.

Temi più discussi: Mondiali di calcio 2026: quali sono le squadre qualificate alle semifinali?; Quattro gol e più di 2.000' in campo: il Mondiale dei nerazzurri; Mondiali 2026: la finale si avvicina e l'Intelligenza Artificiale non si nasconde più. Ecco su chi scommette e perché; Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dunque.

100 partite. 73 vittorie. Solo 9 sconfitte. Quattro trofei. E adesso un’altra finale mondiale. Questa è l’Argentina di Scaloni. Ma certo, continuate pure con la storia dell’arbitro amico e delle scuse, i numeri sono difficili da contestare. #Argentina x.com

Fantacampionato Mondiale, i top 5 della competizioneEcco i cinque giocatori (con almeno quattro partite a voto) che hanno conquistato i migliori al termine della competizione ... msn.com

Mondiali, oggi al via i quarti: il programma delle partite e dove vederleI Mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi, giovedì 9 luglio , iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra ... torresette.news