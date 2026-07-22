Dal petrolio all’acqua ma è stallo pericoloso nel conflitto Usa-Iran

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si trova in una fase di stallo, con tensioni che coinvolgono anche il settore dell’acqua, oltre al petrolio. La Casa Bianca sembra orientata a privilegiare l’interesse nazionale, lasciando da parte i principi morali. La decisione di intervenire o meno si basa ora su considerazioni strategiche, mentre i rapporti tra le due nazioni rimangono tesi e senza una soluzione immediata.

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Superati gli scrupoli morali, la scelta della Casa Bianca dovrebbe rispondere a un solo criterio: l’interesse nazionale americano. Eppure questa volta il consueto paradigma utilitarista – il massimo beneficio per. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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