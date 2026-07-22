Da Tokyo a Berlino il nuovo riarmo passa anche dall’intelligence

Da Tokyo a Berlino, il riarmo delle capacità di intelligence occidentali si basa principalmente su un cambio di mentalità, piuttosto che su investimenti maggiori o nuove tecnologie. Non sono stati annunciati aumenti di bilancio o innovazioni specifiche, ma si punta a riorganizzare le modalità di raccolta e analisi delle informazioni. La strategia si concentra su un approccio più flessibile e adattabile, con un’attenzione rinnovata alle minacce e alle tecniche di sorveglianza.

La rivoluzione dell’intelligence occidentale non passa da nuove tecnologie o da un aumento dei bilanci. Passa, prima di tutto, da un cambio di mentalità. Nel giro di poche settimane il Giappone ha confermato la volontà di creare la sua prima vera agenzia di intelligence esterna dalla fine della Seconda guerra mondiale. Quasi negli stessi giorni la Germania ha annunciato una profonda riforma del Bundesnachrichtendienst (il servizio estero), destinata ad ampliarne i poteri nel dominio digitale, nell’intelligenza artificiale e nelle operazioni cibernetiche, accompagnata da un incremento del 25 per cento del bilancio. Sono due iniziative... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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