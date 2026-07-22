Da Coca-Cola a Ferrero le 235 cause delle multinazionali contro le leggi sul cibo spazzatura

Le multinazionali del settore alimentare, tra cui Coca-Cola e Ferrero, sono coinvolte in 235 cause legali contro leggi che regolano il cibo spazzatura. Pur pubblicamente dichiarando il loro impegno per la salute e la trasparenza, queste aziende utilizzano i tribunali per ostacolare o ritardare normative che potrebbero ridurre i loro profitti. Le cause riguardano principalmente restrizioni sulla pubblicità e sui prodotti ultra-processati.

Mentre in pubblico proclamano il proprio impegno a sostegno della salute dei consumatori e della trasparenza alimentare, a porte chiuse le più grandi multinazionali del cibo ultra-processato usano le aule di tribunale per bloccare o rallentare qualsiasi norma che minacci i loro profitti. È quanto svela un’inchiesta esclusiva del Guardian, realizzata in collaborazione con la redazione no-profit Lighthouse Reports, un pool di ricercatori universitari e diverse testate internazionali. Dall’indagine emerge che, tra il 2010 e il 2025, sono state intentate almeno 235 azioni legali contro i governi di Messico, Colombia, Brasile, Stati Uniti e Regno Unito per ostacolare le politiche pubbliche volte a contrastare l’obesità e il consumo di cibo spazzatura. 🔗 Leggi su Open.online

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