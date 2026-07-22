covid bignami svela le falle di conte la sinistra diserta la seduta

Durante una seduta sulla gestione della pandemia, i rappresentanti del centrosinistra hanno deciso di non partecipare. Questa assenza ha sollevato sospetti sulla volontà di evitare di far emergere dettagli sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Un membro della commissione ha evidenziato alcune criticità nelle decisioni prese durante il periodo, ma senza la presenza di alcuni esponenti di opposizione, non è stato possibile approfondire gli aspetti discussi. La seduta si è svolta senza la partecipazione di tutti i gruppi politici coinvolti.

Forse i malpensanti cominciano ad avere ragione: la scelta del centrosinistra di abbandonare i banchi e non presentarsi in Commissione Covid potrebbe nascondere il timore di far emergere la verità su quanto accaduto durante la pandemia. Un paradosso istituzionale che sa sempre più di fuga dal confronto: l'opposizione si sfila in blocco, lascia sola la maggioranza e poi denuncia un'occupazione delle istituzioni. Ieri è toccato a Galeazzo Bignami. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dimessosi preventivamente da commissario per poter riferire sugli accessi agli atti promossi negli anni dell'emergenza, è stato ascoltato per circa un'ora e mezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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