Concorso Inps da 1.695 posti a tempo indeterminato | ammesse molte lauree umanistiche

Nel nuovo concorso dell’Inps sono disponibili 1.695 posti a tempo indeterminato. Tra i requisiti richiesti, molte posizioni sono rivolte a candidati con lauree umanistiche. La selezione, confermata con una delibera ufficiale, apre le porte a varie qualifiche accademiche, con particolare attenzione a coloro in possesso di titoli di studio in ambito umanistico. Molti degli incarichi sono rivolti a laureati di diversi indirizzi, senza specificare limitazioni particolari.

Nell’ultimo anno sono tanti gli uffici della Pubblica Amministrazione che hanno indetto concorsi aperti a persone con i titoli di studi più disparati. Questo bando, confermato con la deliberazione n. 108 del 24 giugno 2026 e pubblicato il giorno seguente sul sito dell’ Inps, però, è diverso da tanti altri. Infatti vengono ammessi a partecipare alla selezione volta a reclutare 1.695 funzionari a tempo pieno e indeterminato candidati che siano in possesso di almeno una laurea magistrale. E vengono reputate idonee alcune lauree umanistiche che molto spesso sono motivo di esclusione dai concorsi pubblici. Quanti sono i posti, 1.024 o 1.695, e come sono divisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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1695 posti allINPS: il concorso è aperto! Se sogni un posto da funzionario nella Pubblica

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