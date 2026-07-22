Una sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il problema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale nel contesto dell’attività legale. La decisione si concentra sui rischi legati all’uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli avvocati, evidenziando come tali tecnologie possano generare informazioni errate o fuorvianti. La sentenza sottolinea la necessità di attenzione e responsabilità nell’impiego di questi strumenti nel settore legale.

In questi giorni si parla molto di una sentenza 1 della Corte di Cassazione che ha affrontato il problema delle “ allucinazioni ” dell’intelligenza artificiale in relazione all’attività dell’avvocato. Per la Suprema Corte indicare in un atto, da parte di un avvocato, precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di IA rappresenta un indice particolarmente significativo di colpa, perchè l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa e il professionista che redige e deposita l’atto resta tenuto a verificare le citazioni. Ma non è di questo che vogliamo parlare, ma del clienteassistito che si presenta in studio dall’avvocato con un parere o un atto da lui stesso redatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Con l’intelligenza artificiale proliferano gli avvocati (e i medici) di sé stessi. E non è un bene…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4cAi X: l'intelligenza artificiale per avvocati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vanessa Gray torna con “Single”: «L’amore è importante, ma prima bisogna stare bene con se stessi»

Violenza domestica e di genere, come l’Intelligenza Artificiale sta aiutando i medici a riconoscerla e prevenirlaUn nuovo studio evidenzia come l’intelligenza artificiale venga utilizzata dai medici per individuare e prevenire casi di violenza domestica e di...

Temi più discussi: Arriva la telecamera con l'intelligenza artificiale: controlla cellulari, cinture, assicurazione e revisione (ma per ora niente multe); BMS potenzia l'intelligenza artificiale nella ricerca con i supercomputer NVIDIA; Online la nuova sezione del sito dedicata all’intelligenza artificiale; Spot istituzionali con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

Nextea, costruire valore con l’intelligenza artificiale datamanager.it/2026/07/nextea… x.com

Il nuovo PM inglese Andy Burnham ha nominato Kanishka Narayan ministro per l’intelligenza artificiale, attribuendo per la prima volta a questa delega un posto al tavolo del Cabinet reddit

Che cosa controllano le super telecamere con intelligenza artificiale, la sperimentazione (per ora senza multe)Una nuova tecnologia basata sull’Ia sta per affacciarsi sulla Firenze-Pisa-Livorno. Dispositivi di ultima generazione che mirano a rivoluzionare il monitoraggio del traffico. Ecco dove e che cosa rile ... lanazione.it

L'Odissea di Musk: Entro l'anno una versione accurata realizzata con l'intelligenza artificialeElon Musk sfida Christopher Nolan e promette entro l'anno una sua versione cinematografica dell'Odoissea storicamente accurata e realizzata interamente con l'intelligenza artificiale. Il tycoon ha ... repubblica.it