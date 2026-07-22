Per il principe George è arrivato un momento simbolico che segna un nuovo capitolo della sua crescita. Il primogenito del principe William e di Kate Middleton festeggia oggi, mercoledì 22 luglio, il suo 13esimo compleanno, lasciandosi alle spalle l’infanzia per entrare ufficialmente nell’adolescenza. Un traguardo che la famiglia reale britannica ha deciso di celebrare con una nuova immagine destinata a diventare una delle fotografie più rappresentative del giovane futuro sovrano. Come da tradizione, i profili ufficiali di Kensington Palace hanno accompagnato la ricorrenza con un messaggio di auguri firmato dai genitori e dai fratelli Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Compleanno speciale per il primogenito di William e Kate: com’è oggi il principino George

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