Nico Paz, attaccante del Como, ha partecipato alla sua prima partita ai Mondiali, giocando 70 minuti contro Algeria e Giordania. La sua presenza in campo è stata limitata, con la Coppa del Mondo che si è tradotta principalmente in panchina. La sua crescita sotto la guida di Cesc Fabregas continua, ma al momento il suo ruolo nel torneo rimane marginale. La fidanzata ha condiviso un post sui social che fa riferimento al suo futuro.

70 minuti ai gironi, contro Algeria e Giordania. È stato questo il minutaggio di Nico Paz, attaccante del Como, al Mondiale. Per il numero 10 che sta crescendo sotto la guida attenta di Cesc Fabregas la Coppa del Mondo è stata soprattutto panchina. "Prometto di dare assolutamente tutto quello che ho per riportare questa coppa in Argentina. Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli. Forza Argentina, sempre, nella buona e nella cattiva sorte!", ha dichiarato in un post sui social Nico Paz. E la fidanzata Emma Ramirez ha aggiunto: "Sono felice di aver vissuto tutto questo al tuo fianco. Il 2030 è tuo, amore mio". Testa alla prossima Coppa del Mondo, insomma. 🔗 Leggi su Golssip.it

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© Golssip.it - Como, l'indizio social sul futuro di Nico Paz in un post della fidanzata

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